La obra pública busca recuperar el ritmo en Misiones. El gobierno provincial puso sobre la mesa una serie de alternativas para sostener la actividad de la construcción, con financiamiento internacional, nuevas licitaciones y proyectos destinados a mejorar la infraestructura en distintos puntos del territorio.

El gobernador Hugo Passalacqua encabezó una reunión en el espacio i-HUB, dentro del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA), que reunió a representantes del sector empresario, gremios y organismos públicos.

El encuentro tuvo como eje la búsqueda de soluciones conjuntas para dar continuidad a los trabajos en marcha y generar nuevas oportunidades para la actividad.

Uno de los principales puntos de la agenda fue la gestión de líneas de crédito ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fonplata y la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Los recursos permitirían terminar intervenciones que quedaron paralizadas y abrir nuevos concursos y llamados a licitación entre octubre y diciembre, aunque los plazos dependerán de los procedimientos administrativos y de la llegada efectiva de los desembolsos.

Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) BS IPRODHA

Rutas, escuelas y electrificación: las obras que busca impulsar Misiones

El plan provincial contempla proyectos de distintas escalas, con foco en la conectividad vial y el equipamiento comunitario.

Entre las intervenciones previstas figuran las terceras trochas sobre la Ruta Nacional 14, en el tramo que conecta Leandro N. Alem con Campo Viera, la pavimentación de la Ruta Provincial 17 y la mejora del acceso a Fachinal.

La agenda también incluye la continuidad del Plan Techo, refacciones en establecimientos educativos y obras de electrificación en zonas rurales. Se trata de iniciativas que apuntan a mejorar la infraestructura y los servicios en localidades y comunidades de la provincia.

La definición de prioridades y la búsqueda de financiamiento forman parte de una estrategia para sostener la actividad en un sector que depende, en buena medida, de la continuidad de los proyectos públicos. La participación de cámaras empresariales y representantes gremiales permitió reunir a distintos actores vinculados con la construcción.

De la reunión participaron referentes de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), delegación Misiones; la Cámara de la Industria de la Construcción de Misiones (CICOM); la Cámara Misionera de Empresas Constructoras y Afines (CAMECA); el Centro de Constructores de Misiones; la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes (APICOFOM), y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).

Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) BS IPRODHA

También estuvieron presentes autoridades de las áreas provinciales de Hacienda, Energía, Obras y Servicios Públicos, Vialidad, Desarrollo Habitacional y Agua y Saneamiento, junto con otros organismos responsables de ejecutar programas y proyectos de infraestructura.

Viviendas: cuántas casas están en construcción y qué entregas prevé la provincia

La política habitacional constituye otro de los ejes del plan. A través del IPRODHA, Misiones proyecta construir nuevos núcleos de viviendas en localidades del interior, en paralelo con el programa que financia con recursos provinciales.

Según los datos oficiales incluidos en el plan, durante este año ya se entregaron 431 viviendas, mientras que otras 338 unidades permanecen en construcción en Posadas, Puerto Libertad, Oberá y Colonia Wanda.

El cronograma también prevé la adjudicación de 66 viviendas entre octubre y noviembre: 40 en Posadas y 26 en Oberá. El objetivo es completar las restantes unidades previstas hacia el cierre del año.

La continuidad de estos proyectos dependerá de la ejecución de las obras y de los recursos disponibles. En paralelo, la búsqueda de financiamiento externo aparece como una de las principales herramientas para ampliar el margen de acción de la provincia.