Parque de la Costa volvió a superar el millón de visitantes durante 2025, una marca que lo ubica nuevamente cerca de sus récords históricos. El dato refleja la recuperación del complejo de Tigre luego de un proceso de reorganización operativa, renovación de infraestructura y actualización de su propuesta de entretenimiento.

Fénix Entertainment tomó la gestión del parque en 2021. En una primera etapa, el foco estuvo puesto en ordenar la operación: regularizar sueldos, pagos a proveedores y pasivos heredados. Luego avanzó la inversión en mantenimiento, infraestructura, imagen y reposicionamiento de la marca.

Con esa base, el parque encaró una nueva fase centrada en sus atracciones y servicios. La hoja de ruta contempla nuevas incorporaciones para 2027, el año en que cumplirá 30 años.

Del ordenamiento a una nueva etapa de inversiones

La recuperación de visitantes llegó después de una secuencia de decisiones que buscó estabilizar la operación y modernizar la experiencia del público. Según informó la empresa, el parque es actualmente sustentable desde el punto de vista económico y solo requiere aportes de su holding controlante para inversiones de gran escala.

En 2024 se realizó el relanzamiento de la marca y, durante 2025, se sumaron nuevas opciones gastronómicas. La ampliación incorporó más de 200 plazas y propuestas pensadas para distintos perfiles alimentarios.

El próximo paso estará puesto en la renovación de la oferta. Para 2027 está prevista la incorporación de otro nuevo juego, que se sumará a la atracción adquirida en 2024. También figuran en carpeta nuevos toboganes para Aquafan para las próximas temporadas de verano.

Cómo se distribuye el público durante el año

Aunque enero, febrero y julio concentran aproximadamente el 35% de los visitantes de Parque de la Costa y Aquafan, el complejo mantiene actividad durante todo el año.

El calendario suma fechas temáticas como Carnaval, vacaciones de invierno, Día del Niño, Primavera Sunset, Halloween y Navidad. Esta programación permite sostener el flujo de público fuera de los períodos de mayor demanda.

A la vez, el predio amplió su uso para empresas e instituciones. La propuesta incluye jornadas corporativas, encuentros de team building, experiencias entre compañías, Family Days y fiestas de fin de año, con días y horarios exclusivos según cada organización.

Atracciones para públicos de distintas edades

La oferta reúne más de 40 juegos y atracciones. Entre las propuestas de mayor intensidad se encuentran las montañas rusas El Vigía, Boomerang y El Desafío, además de Vértigo Xtremo.

El recorrido también incluye clásicos como Autos Chocadores, Karting Race, Sillas Voladoras, Samba y Vuelta al Mundo. Para los más chicos, el parque cuenta con un sector exclusivo con juegos adaptados para los mas pequeños, entre ellos Mini Sillas Voladoras, Mini Barco Pirata, Mini Tazas y Vuelta en Carreta.

La experiencia se completa con espectáculos musicales en vivo, propuestas gastronómicas y eventos especiales de día y de noche.

Con el regreso al millón de visitantes como hito, Parque de la Costa busca ahora consolidar una etapa de crecimiento apoyada en la renovación de sus atracciones, la ampliación de servicios y una agenda de actividades que extienda la convocatoria más allá de las épocas vacacionales.