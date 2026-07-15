Con una propuesta para recolectar y aprovechar el agua de lluvia, una alumna de una escuela primaria de Misiones se convirtió en la ganadora del concurso “Una gota, una acción”, una iniciativa que busca despertar el compromiso de los más jóvenes con el cuidado de los recursos naturales.

Su proyecto no solo fue el mejor valorado entre decenas de trabajos presentados este año, sino que además le permitirá representar a la provincia en la instancia nacional del certamen, donde competirá por un viaje pedagógico a Brasil para conocer de primera mano experiencias vinculadas a la gestión sostenible del agua y los residuos.

El certamen fue impulsado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones, el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) y la empresa Veolia, que en la provincia opera mediante su concesionaria AESA Misiones, dedicada al tratamiento integral de residuos urbanos.

Una propuesta que pone el foco en el uso responsable del agua

La protagonista es Ángeles Ríos, alumna de 5° grado de la Escuela N.° 960 de Itaembé Guazú, quien obtuvo el primer puesto de la edición 2026 del concurso con “Hidrolluvia”, un proyecto orientado al aprovechamiento del agua de lluvia como alternativa para fomentar un consumo más responsable de este recurso.

Gracias a este reconocimiento, la estudiante representará a Misiones en la etapa nacional, donde competirá con proyectos de otras provincias por un viaje educativo para conocer las operaciones que la empresa Veolia desarrolla en Brasil.

Un concurso que crece año tras año

Más allá del premio, el certamen volvió a mostrar el creciente interés de las escuelas por incorporar la educación ambiental a las actividades cotidianas. En esta edición participaron más de 1.450 estudiantes de ocho escuelas primarias de la provincia, quienes desarrollaron más de 60 proyectos vinculados al cuidado del agua.

Cada propuesta fue el resultado de un trabajo realizado en las aulas, donde docentes y alumnos investigaron distintas problemáticas relacionadas con el uso del recurso hídrico y diseñaron iniciativas para promover hábitos más sostenibles.

Educación ambiental con impacto local

El concurso forma parte de una estrategia que busca fortalecer la educación ambiental a través del trabajo conjunto entre el sector público y el privado.

La articulación entre estos organismos permitió desarrollar actividades educativas enfocadas en la preservación del agua, promoviendo que los estudiantes no solo comprendan la importancia del recurso, sino que también propongan soluciones concretas para su cuidado.

Cuando una idea escolar trasciende el aula

El proyecto “Hidrolluvia” refleja cómo una propuesta nacida en un entorno escolar puede transformarse en una herramienta para generar conciencia sobre uno de los principales desafíos ambientales de la actualidad.

Con su participación en la instancia nacional, Ángeles Ríos llevará la representación de Misiones y demostrará que la innovación también puede surgir desde la escuela primaria, cuando el conocimiento se combina con la creatividad y el compromiso con el ambiente.