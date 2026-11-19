La pregunta parecía sencilla: cómo ganar más dinero.

Uno de los ingenieros de Calipso se la hizo a Maya, el agente de inteligencia artificial desarrollado por la compañía. La respuesta tardó unos 20 minutos y terminó llevando al equipo hacia un lugar inesperado: una serie de operaciones que, analizadas en conjunto, podían indicar una situación irregular dentro de una empresa.

Maya había encontrado transacciones repetidas, por montos similares, vinculadas con un mismo proveedor y que nunca eran revertidas. La herramienta no había sido diseñada específicamente para realizar una auditoría de ese tipo. Por eso, la primera reacción del equipo fue pensar que podía haberse equivocado.

Pero cuando le pidieron que explicara por qué había llegado a esa conclusión, el patrón apareció con claridad. Después, la información fue verificada y el caso terminó confirmando que había una situación que requería atención.

“La clave es encontrar la famosa aguja en el pajar”, resume Pablo Macchi, Managing Director de Calipso.

El episodio permite entender hacia dónde está avanzando una de las transformaciones más importantes del software empresarial: la incorporación de inteligencia artificial a los sistemas que concentran la información de las compañías.

Del ERP que registra el pasado al que ayuda a anticipar el futuro

Durante décadas, los sistemas de gestión tuvieron una función esencialmente registral. Allí quedaban asentadas las operaciones de una compañía: una factura, una compra, una venta, un pago o el ingreso de mercadería.

El ERP funcionaba como el lugar donde la información circulaba entre las distintas áreas y donde quedaba almacenada una enorme cantidad de datos. Con el tiempo, esa acumulación comenzó a representar una oportunidad diferente.

Porque una cosa es saber qué ocurrió y otra es utilizar toda esa información para detectar qué está ocurriendo.

Fuente: GRUPO CALIPSO S.A

“La combinación de inteligencia artificial más datos es lo que a vos te da un poder, un superpoder en tu empresa para poder tomar decisiones más veloces y más certeras”, explica Macchi.

El cambio, entonces, no pasa simplemente por sumar inteligencia artificial a un sistema existente. Implica modificar su función.

Un cliente que históricamente compraba determinados productos y deja de hacerlo. Una empresa que empieza a acumular facturas impagas. Una operación que se repite con características inusuales. Entre miles de movimientos, esas señales pueden pasar inadvertidas para una persona.

La IA permite analizar ese volumen de información y encontrar patrones que pueden convertirse en una alerta para actuar antes.

Para Macchi, esa es justamente una de las grandes diferencias entre el ERP tradicional y el que incorpora inteligencia artificial: pasar de registrar el presente y el pasado a empezar a mirar escenarios posibles.

Maya empezó como chatbot y terminó convirtiéndose en un agente

En Calipso, esa evolución tiene un nombre propio: Maya.

El proyecto comenzó hace aproximadamente dos años como un asistente virtual destinado principalmente a la capacitación. Los usuarios podían preguntarle cómo realizar una operación dentro del sistema y recibir indicaciones paso a paso.

Pero el comportamiento de los usuarios cambió el rumbo del desarrollo.

Cuando comenzaron a utilizar Maya, las preguntas más frecuentes no eran necesariamente sobre capacitación. Querían saber cuánto habían cobrado, cuánto les debían, cuánto habían pagado o qué había ocurrido con determinado artículo.

En otras palabras, no buscaban solamente aprender a usar el software. Querían entender sus propios datos.

Fuente: GRUPO CALIPSO S.A

A partir de allí, Maya evolucionó de chatbot a agente de inteligencia artificial.

La diferencia es importante. Un chatbot responde. Un agente puede asistir al usuario en determinadas tareas.

“Los agentes son como copilotos de los usuarios que te ayudan a hacer cosas”, explica Macchi. La idea, agrega, es que Maya pueda ocuparse de aquellas tareas repetitivas que las personas no quieren hacer.

Uno de los ejemplos más concretos es la carga de facturas. En lugar de ingresar manualmente cada línea de un documento, el usuario puede entregar un PDF digitalizado y hacer que la información aparezca en el ERP.

Pero hay un límite: Maya trabaja con los mismos permisos que tiene el usuario. Si una persona no está autorizada a realizar determinada operación, el agente tampoco puede hacerla.

La lógica es que la IA acompañe al usuario sin quitarle el control sobre el proceso.

Una empresa puede tener miles de datos y aun así no encontrar lo importante

El caso de las operaciones detectadas por Maya muestra otra dimensión de esta transformación: la capacidad de encontrar información que ya estaba dentro de la empresa, pero que resultaba prácticamente imposible de identificar a simple vista.

No hace falta que exista necesariamente un fraude para que esa capacidad sea útil.

Durante la entrevista, Macchi menciona otros posibles escenarios: detectar que un cliente dejó de comprar, advertir un cambio en sus pagos o cruzar información para anticipar una variación en la demanda.

También plantea la posibilidad de relacionar variables externas con información interna. Por ejemplo, comparar las temperaturas proyectadas con la demanda de determinados productos para construir simulaciones.

La diferencia está en que antes ese tipo de análisis podía requerir procesos complejos. Ahora, según explica Macchi, determinadas simulaciones pueden plantearse utilizando lenguaje natural.

La IA aplicada a los datos empresariales empieza así a funcionar como una capa de análisis sobre la información que las compañías ya poseen.

El desafío no es reemplazar personas, sino cambiar qué hacen

La incorporación de inteligencia artificial también modifica la discusión sobre el trabajo.

En Calipso trabajan bajo el concepto de “human in the loop”: la persona continúa formando parte del proceso mientras la tecnología se ocupa de determinadas tareas.

La idea es sacar de las manos de los empleados actividades repetitivas, como determinadas cargas o conciliaciones, para liberar tiempo que pueda destinarse a analizar información, razonar y tomar decisiones.

El cambio también requiere una transformación cultural. Macchi cuenta que una de las preocupaciones que aparecen entre algunos trabajadores es que la IA pueda terminar reemplazándolos.

La experiencia de Calipso, según explica, apunta a mostrar la tecnología desde otro lugar: como una herramienta que amplía las capacidades de las personas.

“El empleado con los superpoderes de IA”, resume Macchi al explicar esa visión.

Antes de sumar inteligencia artificial, hay que ordenar la casa

Hay una condición que aparece como indispensable para aprovechar esta transformación: tener los datos y los procesos ordenados.

La inteligencia artificial puede amplificar lo que encuentra dentro de una organización. Si la información está dispersa, los procesos son confusos o diferentes áreas trabajan con registros separados, incorporar tecnología no necesariamente soluciona el problema.

“Si tu casa es un desorden, por más que vos quieras poner el mejor software del mundo o la mejor inteligencia del mundo, y no estás dispuesto a cambiar ese desorden, el resultado al final va a ser un desorden adentro de un software o adentro de una inteligencia”, advierte Macchi.

Por eso, antes de pensar en qué herramienta incorporar, el primer paso puede ser mucho más básico: consolidar la información, ordenar los procesos y definir responsables para cada tipo de dato.

Para las empresas que todavía no comenzaron a experimentar con inteligencia artificial, Macchi plantea una recomendación concreta: empezar a probar y buscar casos de uso.

“Para mí, lo más importante es empezar a probar”, sostiene.

La transformación del ERP, en definitiva, no consiste solamente en incorporar una nueva tecnología. Supone cambiar la relación de las empresas con sus propios datos: pasar de utilizarlos para reconstruir lo que ya ocurrió a convertirlos en una herramienta para detectar señales, anticipar escenarios y decidir qué hacer a continuación.