Hay momentos en los que el fútbol deja de ser un deporte y se convierte en algo mucho más grande. Una excusa para juntarse, para creer de nuevo, para ilusionarse. Y en ese terreno —donde la emoción manda— ahí es donde Gancia decide volver a jugar fuerte. Con Lionel Scaloni como figura central, la marca lanza una nueva campaña que apunta directo al corazón del ritual argentino. Bajo el concepto “Volvemos a creer”, la propuesta se apoya en algo que ningún algoritmo puede replicar del todo: la capacidad colectiva de reconstruir la ilusión, incluso después de cada golpe. Pero esta vez hay algo más. Gancia sorteará viajes a Estados Unidos para que puedan alentar a los campeones del mundo en una de las citas más esperadas del calendario. El mecanismo es simple —casi tan simple como abrir una botella en la previa—: escanear un QR, registrarse y cargar los datos de cualquier producto de la marca. Desde el clásico Gancia Americano hasta sus versiones más recientes, todos participan. Durante toda la promo habrá incentivos secundarios, desde kits de vasos hasta pelotas intervenidas, pensados para sostener el entusiasmo partido a partido. La lógica es transformar una acción puntual en un vínculo sostenido en el tiempo. La campaña tiene como eje central el comercial “Camuflado”, protagonizado por Lionel Scaloni. La pieza se desarrolla en un bar, en un contexto cotidiano, y busca reforzar la identificación con el momento de la previa como espacio de encuentro social. La misma cuenta con la participación de Roberto Ayala, que aporta mayor anclaje en el universo futbolístico y refuerza la conexión con el público afín a este deporte. “Entendemos al fútbol como un lenguaje cultural que organiza vínculos, genera comunidad y activa rituales profundamente arraigados en la identidad argentina. Para Gancia, estar presente en ese universo no es circunstancial, sino estructural: somos parte de la previa, de ese espacio donde se construye el encuentro. Esta campaña busca amplificar ese rol, conectando con una emoción genuina y transversal”, expresó Solana Baccile, Category Manager Aperitivos de Grupo Cepas. Con más de 175 años de historia —y más de nueve décadas en Argentina— Gancia no es una marca nueva en este juego. Es pionera en instalar la cultura del aperitivo en el país y supo adaptarse a cada cambio de época sin perder su esencia. Hoy, en el marco de su aniversario, redobla esa apuesta desde la reinvención con nuevas variantes de producto, conectando con nuevas generaciones y reinterpretando su lugar en los momentos de consumo. La propuesta de Gancia funciona porque entiende algo fundamental: el fútbol no se consume, se vive. Y en ese vivir, la previa ocupa un lugar central. Es el momento donde todo todavía es posible. Donde la ilusión está intacta. Donde el resultado no importa porque el partido aún no empezó. Ahí, es donde la marca elige estar. No como protagonista sino como parte del ritual de un país donde cada torneo vuelve a empezar desde cero y hay algo que nunca cambia: la necesidad de creer nuevamente.