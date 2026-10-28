En una organización, la edad puede ser mucho más que un dato demográfico. También puede definir experiencias, conocimientos, expectativas profesionales y formas diferentes de entender el trabajo. Para L’Oréal Groupe Argentina, esa convivencia generacional forma parte de su estrategia de talento.

La compañía presentó en el país la segunda edición de “El sentido del propósito”, su campaña institucional global, pero esta vez con un eje específico: la marca empleadora y la diversidad entre generaciones. La iniciativa pone el foco en jóvenes y seniors y busca mostrar, a través de programas y datos concretos, cómo se estructura su propuesta para atraer, formar y desarrollar profesionales.

Los números de la filial argentina permiten dimensionar ese escenario. El 29% de sus colaboradores tiene menos de 30 años, mientras que el 37% tiene entre 31 y 40. Otro 28% se ubica entre los 41 y los 50 años y el 6% supera esa edad.

Más que una división entre generaciones, el dato muestra una estructura en la que conviven distintas etapas de carrera. Y esa convivencia es precisamente uno de los aspectos que la compañía decidió llevar al centro de su comunicación.

Una estrategia que empieza antes del primer empleo

El desarrollo del talento joven ocupa uno de los lugares centrales dentro de la propuesta de L’Oréal Groupe en Argentina.

Entre las iniciativas se encuentra Brandstorm, una competencia de innovación abierta destinada a jóvenes de entre 18 y 30 años, en la que los participantes trabajan sobre desafíos reales de negocio.

También está SeedZ, el programa de Management Trainee, que propone un recorrido formativo de un año con dos rotaciones y shadowing comercial. Según la compañía, el programa alcanzó un récord histórico de vacantes ampliadas ante el interés de los postulantes.

A esto se suma el Programa de Pasantías, que actualmente cuenta con 38 pasantes activos y registra una alta tasa de efectividad en la incorporación a posiciones fijas.

El recorrido puede continuar más allá del mercado argentino. En los últimos tres años, 26 profesionales argentinos fueron seleccionados para ocupar roles en la región LATAM y otros mercados internacionales.

“Este dato refleja no sólo la proyección global del talento local, sino también que los profesionales argentinos se destacan y son elegidos frente a otros mercados de la región”, señaló Jimena Belloso, directora de Recursos Humanos de L’Oréal Groupe Argentina.

El dato introduce otra dimensión en la estrategia: la formación local también puede convertirse en una vía de desarrollo dentro de una organización de alcance internacional.

El desafío de incorporar experiencia a la organización

La estrategia no está dirigida únicamente a quienes comienzan su carrera. La compañía también pone el foco en los profesionales mayores de 50 años y en la posibilidad de sostener el aprendizaje a lo largo de distintas etapas laborales.

L’Oréal Groupe

A nivel global, L’Oréal Groupe cuenta con más de 15.000 colaboradores mayores de 50 años y desarrolla el programa “L’Oréal para Todas las Generaciones”, que promueve la mentoría y el aprendizaje continuo.

En paralelo, su iniciativa “L’Oréal por la Juventud” genera anualmente 25.000 oportunidades laborales para menores de 30 años en todo el mundo.

La combinación de ambas iniciativas refleja el enfoque que la compañía busca instalar con esta segunda edición de su campaña: el desarrollo profesional no aparece asociado exclusivamente a una edad determinada, sino a diferentes momentos de una trayectoria.

En Argentina, esa convivencia también se observa en la composición del equipo. Si bien los menores de 30 años representan casi un tercio de la organización, los colaboradores de más de 40 años representan otro 34% del total.

Mujeres y liderazgo: qué muestran los números

La diversidad también se refleja en la composición de los espacios de decisión.

Según los datos difundidos por la compañía, las mujeres ocupan el 50% del Comité Directivo de L’Oréal Groupe Argentina, mientras que representan el 63% de los puestos de liderazgo medio y alto.

La filial cuenta además con la certificación internacional EDGE, que acredita la ausencia de brecha salarial de género, y con “Prisma”, su Comité de Diversidad, orientado a impulsar políticas de inclusión.

Así, el concepto de diversidad que atraviesa la estrategia de marca empleadora abarca distintas dimensiones: edad, género, experiencias y oportunidades de desarrollo.

Una campaña que busca llevar la conversación fuera de la compañía

La segunda edición de “El sentido del propósito” funcionará como el vehículo para comunicar esta estrategia durante un mes, con presencia en vía pública, medios tradicionales, canales digitales y plataformas de streaming.

El despliegue incluye Social, Display y Video Online, además de espacios en YouTube, Mercado Play, Disney+, Max, Luzu TV y Olga. La nueva edición incorpora también materiales audiovisuales con locución nacional que complementan las piezas estáticas.

El objetivo de la campaña es acercar esta propuesta tanto al ecosistema de talento como a los consumidores. En paralelo, la compañía invita a quienes estén interesados en conocer sus oportunidades laborales a ingresar al portal L’Oréal Careers Argentina y sumarse a su comunidad de talento para futuros procesos de selección.

La iniciativa parte de una idea que atraviesa cada vez más a las organizaciones: la diversidad generacional no se limita a la composición de los equipos, sino que también plantea nuevos desafíos para la gestión del talento.

En ese contexto, la convivencia entre profesionales que transitan distintas etapas de su carrera abre una discusión sobre cómo las empresas pueden aprovechar el intercambio de conocimientos, experiencias y nuevas formas de trabajar. Para L’Oréal Groupe Argentina, esa es la conversación que busca instalar esta nueva edición de “El sentido del propósito”.