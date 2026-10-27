Galicia realizó su tradicional Cocktail de Fin de Año con representantes de diversas industrias para celebrar el trabajo conjunto realizado durante 2026 y afianzar la relación con sus clientes.

El encuentro sirvió como plataforma para analizar la evolución del mercado y delinear las perspectivas económicas de cara al próximo ejercicio.

Tras un período atravesado por una dinámica dispar entre los diferentes sectores de la economía nacional, Galicia puso el foco en el financiamiento, los servicios transaccionales y el asesoramiento adaptado a la realidad de cada negocio.

En este escenario, la atención estratégica estuvo respaldada por sus verticales especializadas en Agro, Energía y Minería, Automotriz, Consumo Masivo y Sector Público.

Hacia un mercado financiero más sofisticado

De cara a 2027, la visión de Galicia apunta a consolidar un esquema de acompañamiento integral frente a la transformación del entorno de negocios.

Según Marcelo Iraola, Gerente de Banca Mayorista, la Argentina muestra señales de avanzar hacia un entorno financiero con demandas más complejas, traccionado por los requerimientos de inversión y crecimiento de las corporaciones.

“Creemos muchísimo que esta es una banca relacional. Creemos que es un negocio entre personas, independientemente de que hablemos de empresas. Ese enfoque será relevante ante un escenario en el que las empresas podrían necesitar herramientas financieras más sofisticadas y asesoramiento para llevar adelante sus proyectos”, remarcó Iraola.

Marcelo Iraola, Gerente de Banca Mayorista @facucardellafotos

En esa línea, el ejecutivo enfatizó que el rol del banco excede la mera provisión de productos, exigiendo comprender los planes de cada organización y anticipar los desafíos operativos e industriales que puedan surgir.

Consolidación de alianzas y cadenas de valor

El plan estratégico de Galicia para el próximo ciclo busca renovar el compromiso con el desarrollo de las cadenas de valor estratégicas para la economía argentina.

“Nuestros objetivos a mediano y largo plazo son seguir acompañando a nuestros clientes en el desarrollo integral de sus negocios, estando a la altura de sus requerimientos y necesidades”, explicó Iraola.

Cocktail Galicia 2026 @facucardellafotos

La entidad plantea como prioridad sostener una agenda de crecimiento y adaptación constante para responder a las nuevas exigencias del mercado.

“Las expectativas para el año que viene son seguir creciendo, seguir evolucionando, pero, por sobre todas las cosas, seguir consolidando esta relación con nuestros clientes”, concluyó el ejecutivo de Galicia.