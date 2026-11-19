En esta noticia CFO del Año 2026: quién lo ganó y por qué

El rol de los directores financieros cambió. Ya no se limita a administrar presupuestos, controlar costos o proyectar resultados: hoy, los CFO tienen un lugar cada vez más relevante en las decisiones estratégicas de las compañías.

Con ese eje como punto de partida, BDO en Argentina celebró nueva edición del Finance Summit, un encuentro que reunió a referentes del mundo empresarial y del ámbito público para analizar los desafíos que marcarán la agenda económica y corporativa de cara a 2027.

La jornada tuvo lugar el martes pasado en el Palacio Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires, y convocó a CEOs, CFOs y representantes de distintas industrias. Entre los principales momentos del evento se destacaron las conversaciones sobre las perspectivas económicas del país, las oportunidades de inversión y los cambios que atraviesan las empresas para ganar competitividad.

La apertura estuvo a cargo de un mano a mano entre José Del Rio y la senadora nacional Patricia Bullrich, quien aportó la visión del ámbito público sobre el momento que atraviesa el plan de estabilización económica. Bullrich, quien ratificó su rol como «socia» del proyecto del presidente Javier Milei —con quien calificó su relación con un rotundo “10”—, advirtió sobre los desafíos de la transición: sostuvo que tras más de tres años de esfuerzo y orden macroeconómico, el desafío central radica en atender la “economía del metro cuadrado” y evitar que la impaciencia social devuelva a la Argentina al histórico “péndulo” de inflación y déficit.

José del Rio moderó la entrevista con Bullrich Fuente: BDO MCALVOPH

Durante el diálogo ante los ejecutivos de finanzas, la legisladora puso el foco en la microeconomía y en las medidas concretas que acercó al equipo económico. En ese sentido, remarcó la urgencia de aliviar a las PyMEs y comercios —principales generadores de empleo— mediante iniciativas como la eliminación del IVA sobre las tasas de interés, entre otras.

Asimismo, Bullrich trazó una distinción clave entre las actividades de largo plazo y el día a día productivo, señalando que los grandes proyectos como Vaca Muerta o la minería demandan años de maduración y no derraman de manera instantánea sobre el conjunto social.

Uno de los ejes centrales fue el debate sobre los sectores que impulsan el crecimiento de la Argentina. Bajo el título “Los motores del crecimiento: la visión de los sectores que traccionan la Argentina”, Luis Fallo, vicepresidente de TGS; Gonzalo Del Piano, gerente general de Agricultores Federados Argentinos; y Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y de Minera Santa Cruz, compartieron sus perspectivas sobre las oportunidades de sus respectivas actividades y las decisiones de inversión hacia 2027.

La agenda también incluyó el panel “Transformarse para competir: decisiones frente a un nuevo escenario”, con la participación de Jonathan Gerszberg, presidente de Dreamco; Guillermo Rimoldi, CEO de Grupo Georgalos; Pablo Feresini, gerente general de Grupo Rotoplas; y Lionel Lancman, CEO de Volvo Construction Equipment. El espacio puso el foco en los desafíos que enfrentan las compañías para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado y construir oportunidades de crecimiento.

La senadora Patricia Bullrich junto a Doller Fuente: BDO MCALVOPH

CFO del Año 2026: quién lo ganó y por qué

La entrega del Premio al CFO del Año 2026 fue uno de los momentos centrales del Finance Summit. Para definir al ganador, los candidatos fueron nominados por sus propios colegas a través de una metodología desarrollada por la Universidad del CEMA (UCEMA). Luego, un jurado integrado por referentes de distintas organizaciones tuvo a su cargo la evaluación de las postulaciones y la elección del ganador.

El reconocimiento distingue a profesionales que tienen un papel clave en la conducción financiera de sus organizaciones. A diferencia de una función tradicionalmente asociada al control de los números, el trabajo de los CFO incorpora cada vez más responsabilidades vinculadas con la estrategia, la evaluación de escenarios, la asignación de recursos y la toma de decisiones de negocio.

La distinción, impulsada por BDO en Argentina, reconoció en esta edición a Marcelo de los Santos, CFO de Mercado Libre, por su trayectoria y su aporte a la gestión financiera de la compañía.

Martín de los Santos, CFO de Mercado Libre Fuente: BDO MCALVOPH

En representación del ejecutivo, Marcelo Malamud, Senior Vicepresidente de Finanzas de Mercado Libre, recibió el galardón durante la ceremonia.

Claudio Doller, CEO de BDO en Argentina, destacó la importancia que adquirió esta función dentro de las organizaciones y su influencia en el rumbo de los negocios.