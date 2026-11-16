Para una empresa, incorporar un vehículo representa una decisión estratégica que abarca la elección de la unidad, la planificación del capital, la gestión de su mantenimiento y la organización eficiente de la operación de la flota.

En este contexto, el acceso a un vehículo bajo un esquema de uso, en lugar de propiedad, ofrece una alternativa que brinda flexibilidad y previsibilidad financiera, permitiendo a las compañías optimizar sus recursos de acuerdo con sus necesidades operativas.

Con ese objetivo, Ford Pro presentó en Argentina Ford Go, una propuesta dirigida a clientes comerciales que permite acceder a vehículos mediante contratos de alquiler de 12 a 60 meses, con diferentes alternativas de kilometraje mensual.

Qué cambia cuando la empresa deja de comprar el vehículo

Uno de los principales puntos del modelo es que la empresa puede utilizar una unidad sin realizar una inversión inicial para adquirirla.

Los vehículos permanecen bajo propiedad de Ford Argentina, mientras que el cliente abona un canon mensual que reúne distintos componentes vinculados con la operación.

El servicio contempla mantenimiento preventivo, patente, seguro y asistencia las 24 horas, además de la gestión administrativa asociada.

Ford Pro

La lógica apunta a reemplazar una serie de gastos y gestiones independientes por un esquema más previsible. Para una compañía, esto significa conocer de antemano el costo mensual de la movilidad contratada y evitar la inmovilización de capital que supone la compra de un vehículo.

La propuesta está dirigida a distintos perfiles de clientes comerciales, desde empresas vinculadas al sector agropecuario hasta usuarios ejecutivos, con necesidades de movilidad y niveles de utilización diferentes.

Un modelo pensado para contratos de mediano y largo plazo

La duración es otro de los elementos centrales de la propuesta.

Ford Go ofrece contratos de 12 a 60 meses, una estructura que busca cubrir necesidades que quedan por fuera tanto de la compra tradicional.

La compañía plantea así una alternativa para organizaciones que necesitan incorporar movilidad durante un período determinado, pero prefieren mantener mayor flexibilidad respecto de sus activos.

El esquema también permite elegir entre distintos packs de kilometraje, de acuerdo con el nivel de utilización previsto: desde 2.000 hasta 5.000 kilómetros mensuales.

Qué servicios quedan incluidos

El modelo de renting concentra en un mismo contrato varios de los aspectos que habitualmente debe gestionar una empresa cuando incorpora un vehículo.

Además del mantenimiento preventivo, el canon incluye patentamiento, seguro y asistencia las 24 horas. La operación se realiza con respaldo de Ford Argentina y a través de su red oficial de concesionarios.

Ford Pro

Los mantenimientos se llevan a cabo exclusivamente en talleres oficiales y la posventa queda coordinada por un gestor de flota durante la vigencia del acuerdo.

Las unidades, además, conservan la garantía de fábrica correspondiente.

De esta manera, la propuesta busca que la gestión del vehículo no termine en el momento de la contratación, sino que continúe durante todo el período de utilización.

El componente financiero detrás de la decisión

Más allá de la movilidad, el modelo también introduce una diferencia en la manera de contabilizar la operación.

Al tratarse de la contratación de un servicio y no de la compra de un activo, el desembolso se transforma en un gasto operativo previsible.

Como las unidades son propiedad de Ford Argentina, no integra el patrimonio del cliente y, por lo tanto, no forma parte de su base de Bienes Personales.

A su vez, el canon puede computarse como gasto deducible en Ganancias, mientras que el IVA se factura y discrimina mensualmente y puede tomarse como crédito fiscal según la actividad y la normativa vigente de cada empresa.

Este componente convierte al renting en una decisión que excede la elección de un vehículo: también implica definir cómo una organización quiere administrar el capital destinado a su movilidad.

Del vehículo como activo al vehículo como servicio

El eje de Ford Go está, en definitiva, en una transformación de la relación entre las empresas y sus vehículos.

Ford Pro

En lugar de concentrar recursos en la adquisición de una unidad, el modelo propone pagar por su utilización durante un período determinado y delegar parte de la gestión asociada a ese activo.

La propuesta se completa con el acompañamiento de la red oficial durante la vigencia del contrato, desde la identificación de las necesidades de movilidad hasta la atención de la unidad durante su uso.

Para las compañías que necesitan vehículos durante períodos de mediano y largo plazo, la posibilidad de acceder a movilidad sin inmovilizar capital y con una estructura de costos concentrada puede convertirse en una herramienta más dentro de la planificación financiera y operativa del negocio.