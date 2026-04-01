Más de 8.000 corredores participaron de la sexta edición del Festival Farmacity, que tuvo lugar en los Bosques de Palermo y reunió propuestas deportivas, recreativas y de bienestar para todas las edades. La edición 2026 volvió a mostrar una alta participación con corredores de distintos niveles y edades que formaron parte de las competencias principales. La agenda deportiva incluyó la tradicional carrera de 10 kilómetros, una caminata participativa de 3K y una modalidad 1K destinada a niños. A pesar de las condiciones climáticas, la jornada convocó a miles de corredores y familias que se acercaron a participar de las distintas actividades. Más allá de las carreras, el festival ofreció una programación abierta con múltiples actividades gratuitas. En el escenario principal se desarrollaron clases de yoga, zumba, calistenia, stretching, ritmos latinos y entrenamiento funcional acompañadas por música en vivo. La diversidad de propuestas respondió a un enfoque inclusivo, orientado a que cada participante pudiera sumarse según sus intereses y posibilidades, en un entorno pensado para el disfrute colectivo. En paralelo, se dispusieron espacios recreativos especialmente diseñados para niños. Uno de los ejes centrales del Festival Farmacity fue la promoción de hábitos saludables a través de experiencias concretas. Más de 30 marcas participaron con stands interactivos que ofrecieron activaciones, juegos, degustaciones y contenidos vinculados al autocuidado, la nutrición y la belleza. También se instalaron food trucks con opciones de alimentación saludable, en línea con la propuesta integral del evento. El foco buscó acercar al público distintas alternativas para incorporar prácticas de bienestar en la vida cotidiana. Entre las novedades de esta edición se destacó la incorporación de una modalidad deportiva por equipos, pensada para fomentar la participación grupal entre familiares y amigos. Asimismo, el evento sumó herramientas de accesibilidad, como la integración de la aplicación Háblalo mediante códigos QR distribuidos en el predio, lo que permitió facilitar la participación de personas con barreras en su comunicación. Estas iniciativas reflejan una búsqueda por ampliar el alcance del festival y hacerlo cada vez más inclusivo. El Festival también incorporó acciones orientadas al cuidado ambiental. Se implementó un esquema integral de reciclaje para la recuperación de papel, cartón, vidrio y envases limpios. Además, se instaló un punto de recepción de residuos especiales, como aparatos electrónicos, pilas y aceite vegetal usado, en articulación con políticas públicas de gestión de residuos. Este componente se alinea con una tendencia creciente en eventos masivos, que buscan reducir su impacto ambiental y promover prácticas responsables entre los asistentes. El encuentro funcionó, además, como una plataforma para visibilizar el ecosistema de Farmacity, que incluye diferentes formatos orientados al bienestar, la salud, la belleza y la alimentación saludable. La integración de estas propuestas dentro del festival refuerza una estrategia que apunta a consolidar una mirada integral del cuidado personal, más allá del ámbito estrictamente farmacéutico.