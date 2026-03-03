L’Oréal Groupe, compañía líder en belleza y cuidado personal con más de 60 años de presencia en Argentina, anuncia la apertura de inscripciones para Brandstorm 2026, la competencia de innovación para jóvenes más grande del mundo y una de las principales puertas de entrada a la compañía. Con 34 años de trayectoria y con más de 600.000 jóvenes impactados a nivel global, la iniciativa invita a personas de 18 a 30 años, de todas las disciplinas, a participar en equipos de tres integrantes para resolver desafíos reales del negocio de la beauty tech N°1, combinando creatividad, tecnología y visión estratégica. En esta nueva edición, desarrollada en colaboración con la División de Productos de Lujo, la consigna será “Reinventar el futuro de las Fragancias de Lujo, fusionando tecnología, ciencia y experiencias personalizadas”, desafiando a los participantes a pensar soluciones innovadoras para una de las categorías más emblemáticas de la industria. En Argentina, Brandstorm se consolidó como una fuente clave de reclutamiento y desarrollo de talento joven. Muchos de sus participantes ingresan luego como pasantes, continúan su crecimiento a través de programas como SeedZ y se proyectan hacia posiciones de liderazgo dentro del grupo, convirtiendo a la competencia en una verdadera experiencia de formación y aceleración de carrera. El programa de Management Trainee prepara a graduados y jóvenes profesionales para asumir roles de liderazgo. Consiste en un año de formación con rotaciones en áreas estratégicas, un mes de onboarding y experiencias de shadowing comercial, con el objetivo de comprender el negocio de manera integral. La convocatoria estará abierta hasta el 5 de abril. El proceso de selección contempla una primera instancia de revisión de proyectos, seguida por la elección de los equipos que participarán en la semifinal y, posteriormente, de aquellos que competirán en la final local. En esta última etapa, los equipos recibirán mentoría de referentes de distintas áreas del negocio, como Marketing, Finanzas, Supply y otras funciones estratégicas. El equipo ganador de la final local será premiado con un viaje a París para participar de la final global, que se realizará en la Casa Matriz de L’Oréal Groupe en Francia, junto a finalistas de entre 45 y 50 países. Allí, los proyectos serán evaluados por un jurado compuesto por referentes de la División de Lujo, bajo criterios como potencial, ambición, aprendizaje ágil, empatía y resiliencia. Todos los participantes recibirán una certificación internacional y, además, el equipo ganador tendrá la posibilidad de acceder a una aceleración de carrera de hasta tres meses en París, con el objetivo de trabajar en la potencial implementación de su proyecto. En la edición 2025, 3.300 jóvenes se inscribieron, se presentaron 100 proyectos y 6 equipos finalistas realizaron su pitch en la sede de L’Oréal Groupe Argentina. El equipo ganador representó al país en la final internacional en París, en el marco de VivaTech, la conferencia de tecnología más importante de Europa. “Brandstorm es mucho más que una competencia: es una experiencia transformadora que conecta a las nuevas generaciones con desafíos reales del negocio y con el ADN innovador de L’Oréal Groupe, que integra ciencia, tecnología, creatividad e inclusión apostando a una nueva mirada de la belleza que mueve al mundo. A lo largo de los años, ha sido el primer paso profesional para muchos jóvenes que hoy forman parte de nuestros equipos”, destaca Jimena Belloso, directora de Recursos Humanos de L’Oréal Groupe Argentina. De esta manera, Brandstorm abre las puertas a una oportunidad única y experiencia inmersiva donde jóvenes talentos podrán potenciar sus habilidades y trabajar en propuestas estratégicas de negocio que potenciarán su desarrollo profesional. Quienes deseen participar pueden inscribirse y encontrar más información a través del sitio oficial: https://brandstorm.loreal.com/es El programa de Management Trainee que prepara a graduados y jóvenes profesionales para asumir roles de liderazgo. Se trata de un año con rotaciones en áreas estratégicas, un mes de onboarding y experiencias de shadowing comercial para comprender el negocio de manera integral.