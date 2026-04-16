El desempeño de Chery en marzo dejó una señal clara para la industria automotriz: el crecimiento ya no pasa solo por vender más, sino por evolucionar. Con 240.678 unidades comercializadas y una suba interanual del 12,1%, la automotriz china consolida su avance en el país de la mano de Grupo Corven, mientras redefine su identidad hacia una empresa tecnológica global. El alcance de su expansión también se refleja en su base de usuarios: más de 19 millones a nivel mundial, con una presencia cada vez más fuerte fuera de su mercado de origen. Lejos de centrarse únicamente en la escala, Chery profundiza un modelo que integra desarrollo tecnológico, producción y posicionamiento de marca. Durante marzo, el grupo mantuvo un ritmo sostenido de crecimiento —con subas del 15% en algunas líneas— y afianzó su presencia en Europa, donde ya opera en 18 países. En ese contexto, emergen dos indicadores clave de su posicionamiento global: Esto evidencia su capacidad para competir en mercados de alta exigencia apalancado en el respaldo de un Grupo económico empresario con más de 55 años de trayectoria en Argentina. Entre el 22 y el 28 de abril, Chery participará del Auto China & CHERY International Business Summit, un evento donde buscará mostrar el siguiente paso de su evolución. Allí presentará dos nuevos modelos desarrollados para el mercado internacional, junto con avances en tecnología y nuevas energías. La propuesta estará guiada por cuatro ejes: innovación, cercanía con el usuario, solidez y visión de futuro. Más que un lanzamiento, será una declaración de intenciones: consolidarse como referente en movilidad inteligente y sustentable. Uno de los grandes desafíos de los autos eléctricos sigue siendo la eficiencia. En respuesta, la compañía presentó la Rhinoceros Battery, una innovación que busca acortar la brecha entre expectativa y experiencia real. Entre sus principales avances se destacan: A esto se suma una fuerte inversión en baterías de estado sólido, con recursos destinados a investigación y ampliación de equipos técnicos. El enfoque de Chery va más allá del vehículo en sí. La compañía desarrolla un ecosistema energético que incluye fuentes renovables, almacenamiento y soluciones de carga inteligente. Su estrategia contempla tecnologías como: En paralelo, impulsa iniciativas vinculadas a sostenibilidad y reducción de emisiones, alineadas con estándares globales ESG. El resultado de marzo no solo representa un hito comercial. Marca también un punto de inflexión en la evolución de Chery. La compañía avanza hacia un modelo donde la exportación no se limita a vehículos, sino que incluye tecnología, conocimiento e innovación, en línea con las nuevas demandas del mercado automotor.