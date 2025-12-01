La esperada tercera generación del Audi Q5 ya es una realidad en Argentina. Audi Argentina anunció el lanzamiento oficial de su SUV más exitoso del segmento premium, un modelo que se ha posicionado como referente desde su primera entrega en 2008.

Esta renovación completa promete un salto tecnológico y emocional para los clientes, reafirmando el compromiso de la marca con la innovación y el diseño.

El nuevo diseño: robustez, dinamismo y carácter deportivo

El nuevo Audi Q5 se presenta con una estética totalmente renovada y más dinámica. La carrocería SUV destaca por sus proporciones equilibradas y una línea de hombros elevada que une ópticamente los faros delanteros y traseros, creando una silueta poderosa.

En el frente, la parrilla Singleframe es ahora más ancha y está enmarcada por entradas de aire verticales, lo que refuerza su carácter deportivo.

Además de la versión SUV tradicional, Audi lanza la gama completa, incluyendo el Q5 Sportback, que ofrece una silueta aún más dinámica gracias a la caída del techo desde el pilar B. Este modelo suma una banda de luz horizontal en la parte trasera y un alerón integrado para acentuar su perfil atlético.

Motorizaciones nafteras y tracción quattro® para el mercado local

La nueva gama Q5 se basa en la Plataforma Premium de Combustión (PPC), lo que garantiza elevados estándares técnicos. Para el mercado argentino, el nuevo Q5 se ofrece con dos potentes motorizaciones nafteras:

Q5 Advanced (200 CV): Equipa un tren de rodaje confort, faros LED Plus, cámara trasera, techo panorámico y Audi phone box.

Q5 Advanced Plus y Q5 Sportback S line (272 CV): Estas versiones elevan el equipamiento con faros Matrix LED, sistema de sonido Bang & Olufsen 3D, Head-Up Display y llantas Audi Sport de 20”.

Ambos motores se combinan de serie con la tracción integral quattro® y la transmisión automática S tronic de 7 velocidades.

El atleta de la familia: llega el nuevo SQ5 Sportback

Por primera vez, el Audi SQ5 Sportback se incorpora al mercado argentino, diseñado para los amantes de la máxima deportividad.

Esta versión es el modelo más potente de la gama. Equipado con un motor V6 3.0 TFSI de 367 CV, el SQ5 acelera de 0 a 100 km/h en solo 4,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h.

El SQ5 incluye de serie suspensión neumática adaptativa y tracción quattro. Su diseño exclusivo se destaca por el escape cuádruple, llantas Audi Sport de 21”, y las innovadoras luces traseras OLED.

Digital stage: la revolución tecnológica del interior

Toda la nueva gama Q5 adopta el concepto Digital Stage, que transforma completamente la experiencia a bordo.

El interior está totalmente digitalizado con tecnología de última generación. El conductor accede a la información mediante el Audi virtual cockpit de 11.9”, complementado por la pantalla central táctil MMI de 14.5”. Opcionalmente, se puede configurar una pantalla de 10.9” para el acompañante.

El sistema de infotainment opera bajo Android Automotive OS, e incorpora iluminación ambiental con luz de interacción dinámica.

Seguridad inteligente y personalización lumínica

En términos de seguridad, el Q5 ofrece una dotación completa de asistencias al conductor. Esto incluye el control crucero adaptativo con función de esquive, frenado automático de emergencia, y asistente de cambio y salida involuntaria de carril.

Las versiones de 272 CV y el SQ5 añaden Head-Up Display configurable y cámaras Top View.

Audi subraya su liderazgo en iluminación con la opción de elegir entre 8 identidades lumínicas digitales en los faros Matrix LED para las versiones más equipadas. Las luces traseras LED Pro (en Q5) y OLED (en SQ5) ofrecen funciones dinámicas como Coming Home/Leaving Home.

Producción sostenible que marca tendencia global

Este lanzamiento no solo destaca por la potencia y la tecnología, sino también por su compromiso con la sostenibilidad.

El nuevo Q5 se produce en la planta de Audi en San José Chiapa, México. Esta fábrica es un modelo a seguir en el uso sostenible del agua y avanza hacia una producción neutra en emisiones de CO2, como parte de la estrategia “360factory”.

La planta es la primera fábrica de automóviles del mundo certificada según las normas de la Alliance for Water Stewardship (AWS) por su gestión eficiente, logrando un ahorro anual de 150.000 metros cúbicos de agua, el equivalente a 60 piscinas olímpicas.

Ya a la venta en Argentina

Conrado Wittstatt, Gerente General de Audi Argentina, resumió la importancia del modelo: “La nueva generación del Audi Q5 representa un salto tecnológico y emocional para Audi en todo el mundo, especialmente para nuestros clientes”.

La nueva gama Audi Q5 ya se encuentra disponible para la compra en toda la red oficial de concesionarios Audi en Argentina.