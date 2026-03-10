En un contexto donde la capacitación en oficios se vuelve clave para acceder al empleo formal, Accademia Branca reafirma su compromiso con el desarrollo del talento en la industria de la hospitalidad y amplía su alcance en la Ciudad de Buenos Aires con una propuesta concreta: formación virtual, libre y gratuita en coctelería profesional orientada a promover la inclusión y la inserción laboral. La iniciativa, impulsada por Fratelli Branca Destilerías, desembarca en el Barrio Mugica en alianza con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el CeDEL - Centro de Desarrollo Emprendedor y Laboral, con el objetivo de acercar herramientas reales y accesibles a la comunidad para que cualquier persona pueda formarse y acceder a una salida laboral genuina Según detalla la compañía en la presentación oficial, el programa ya cuenta con más de 6.000 inscriptos y 1.300 egresados en el último año, cifras que reflejan el creciente interés por la coctelería como salida laboral. El mercado de la hospitalidad atraviesa una transformación sostenida. Bares, restaurantes, hoteles y eventos demandan perfiles cada vez más profesionalizados. La experiencia dejó de ser improvisada: hoy exige técnica, conocimiento y formación específica. En ese escenario, Accademia Branca se presenta como una plataforma virtual, libre y gratuita que busca profesionalizar el oficio del bartender y promover el consumo responsable, fortaleciendo la industria desde su base: el conocimiento. La jornada de presentación en el Barrio Mugica reunió a más de 100 vecinos interesados en conocer el programa e inscribirse en los próximos cursos. Participaron autoridades y referentes del sector, entre ellos Rafael De Gamboa, CEO de Fratelli Branca Destilerias, quien destacó el potencial del rubro como generador de oportunidades laborales. ”El mundo de la coctelería es un gran generador de oportunidades y queremos colaborar con acercarlas a toda la comunidad, para que más personas puedan descubrir en esta profesión una posibilidad de crecimiento y superación. Promover esta iniciativa en Barrio Mugica nos da mucha alegría, porque se trata de una comunidad que sin duda hará crecer a una nueva generación de profesionales. Y hacerlo junto a CEDEL y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, nos permite trabajar en profundidad para la integración y el desarrollo del Barrio.”, señaló Rafael De Gamboa, CEO de Fratelli Branca Destilerías. La articulación con el CeDEL se enmarca en una estrategia de desarrollo económico sostenido en el barrio, alineada con programas de inserción laboral y formación práctica. Desde el Gobierno porteño subrayaron la importancia del trabajo conjunto entre sector público y privado para acercar propuestas que brinden herramientas concretas a los vecinos, impulsando el acceso al trabajo formal. La inscripción a Accademia Branca es abierta y gratuita para cualquier persona interesada en formarse en coctelería profesional, reafirmando el espíritu inclusivo del proyecto. “En el Barrio Mugica trabajamos de manera sostenida para acercar propuestas de formación que brinden a los vecinos herramientas concretas para su inserción laboral. Por eso valoramos y agradecemos a Fratelli Branca por impulsar esta iniciativa, que apuesta a la capacitación en oficios como un camino clave hacia la inclusión y el acceso al trabajo formal”, destaco Guillermo Barberis, Subsecretario de Abordaje Territorial y Obras de GCBA. La inscripción a Accademia Branca es abierta y gratuita para cualquier persona interesada en formarse en coctelería profesional, reafirmando el espíritu inclusivo del proyecto. Entre los vecinos que se inscribieron en el programa está Elizabeth, quien ve en la capacitación una posibilidad concreta de crecimiento laboral: “Me llamó mucho la atención la propuesta, porque es una oportunidad de aprender coctelería desde cero. Me gusta mucho trabajar con personas y creo que esta formación puede abrirme puertas laborales o incluso ayudarme a emprender con mi familia. Quiero aprovechar al máximo esta posibilidad que CEDEL y Accademia Branca están acercando al barrio’. Uno de los diferenciales del programa es su aval académico de la Universidad Argentina de la Empresa, que garantiza estándares formativos alineados con la evolución del mercado. Además, los diez mejores promedios acceden a una masterclass exclusiva junto a Brand Ambassadors de la compañía, profundizando su capacitación y fortaleciendo el puente entre aprendizaje y experiencia real en la industria gastronómica Para Fratelli Branca, esta propuesta no es una acción aislada, sino parte de una visión estratégica de largo plazo orientada a fortalecer el ecosistema de la coctelería profesional en la Argentina. En un escenario económico desafiante, la formación en oficios concretos gana terreno como herramienta de movilidad social. La coctelería profesional aparece así como una alternativa real para quienes buscan insertarse en el mundo del trabajo con habilidades técnicas específicas. Con esta ampliación en el Barrio Mugica, Accademia Branca consolida su posicionamiento como una plataforma de capacitación accesible, gratuita y alineada con las demandas actuales del sector gastronómico y de hospitalidad. La apuesta combina inclusión, profesionalización y desarrollo productivo, en un rubro que sigue creciendo y demandando talento capacitado.