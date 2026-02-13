En la apertura de mercados de este viernes, 13 de febrero de 2026 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.66 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 2.16%. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado una disminución del -0.02%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 1.96% en su valor. Esta evolución refleja una tendencia a la baja a corto plazo, a pesar del crecimiento sostenido en el periodo anual. En medio de negociaciones por minerales críticos, México recupera más de 1,100 concesiones mineras La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 24.84%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 17.76%. La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía local o de factores externos que están influyendo favorablemente en el valor del Quetzal. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá a largo plazo. En medio de negociaciones por minerales críticos, México recupera más de 1,100 concesiones mineras Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Marcas chinas | BYD y Geely, en la recta final por la planta cerrada de Nissan en México: agencia Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción, ya que las comisiones pueden variar significativamente. Además, es conveniente evitar cambiar divisas en aeropuertos, donde las tarifas suelen ser menos favorables.