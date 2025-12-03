En la sesión de apertura de este miércoles, 3 de diciembre de 2025, del Quetzal guatemalteco cotiza a 7.65 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 2.2% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.19%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.06%. Estos datos reflejan una ligera fluctuación en el valor de la moneda en el mercado.

Confirmado: podría ampliarse el subsidio a la tenencia y todos los conductores de este estado recibirían el 100% de descuento

Fuente: narrativas-us

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 25.51%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 15.88%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda.Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía local o de factores externos que están influyendo favorablemente en el valor del Quetzal. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá en el futuro.

Confirmado: podría ampliarse el subsidio a la tenencia y todos los conductores de este estado recibirían el 100% de descuento

Fuente: narrativas-us

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Incode lanza a la cancha del reconocimiento facial su plataforma Deepsight

Fuente: narrativas-us

Recomendaciones para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA

Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre las fluctuaciones del mercado para obtener el mejor valor por su dinero.