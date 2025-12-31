Al cierre de mercados de este miércoles, 31 de diciembre de 2025 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.6645. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 2.18%.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.34%, mientras que en el último año su variación ha sido del 2.08%. Estos porcentajes reflejan una ligera fluctuación en el valor de la moneda en el mercado.

Conoce la cotización de este miércoles, 31 de diciembre de 2025.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 24.48%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, en comparación con la volatilidad anual del 16.68%.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento notable en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido constante durante los últimos dos días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda.

Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía guatemalteca, lo que podría atraer inversiones y mejorar la estabilidad financiera en el país. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 31 de diciembre de 2025.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.