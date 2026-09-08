En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este martes, 8 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.635. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 2.32%.

En el mercado del quetzal guatemalteco, la última semana mostró un avance de 2,41%, mientras que en el último año la cotización registró una variación de -0,31%, reflejando un repunte reciente tras una leve caída anual.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 24.44%, es superior al 20.16% de su volatilidad anual, lo que indica un comportamiento inestable con muchas variaciones.

En el día 1, la cotización del Quetzal guatemalteco presenta una tendencia positiva, reflejando un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta mejora sugiere un fortalecimiento de la moneda en el contexto económico actual.

Si la tendencia se mantiene en el día 1, podría indicar una mayor estabilidad financiera y confianza en la economía guatemalteca en el corto plazo.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si es sostenible a largo plazo.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.