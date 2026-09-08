Al cierre de mercados de este martes, 8 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 16.9105. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0%.

En la última semana, el Peso mexicano retrocedió -0.36% y en el último año acumuló una caída de -8.09%, lo que refleja una tendencia bajista en su cotización.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 2.49%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 7.25%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

El peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en su cotización durante los últimos dos días. Este aumento se evidencia en un contexto de estabilidad económica que ha impulsado la confianza en la moneda nacional.

El comportamiento favorable de la moneda sugiere que el mercado está respondiendo adecuadamente a las noticias económicas recientes. Este incremento podría ser un indicativo de un fortalecimiento temporal del peso frente al dólar.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.