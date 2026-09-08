En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este martes, 8 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3108.66. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.63%.

En el mercado del peso colombiano, la cotización cayó -1.62% en la última semana y acumula -17.20% en el último año, evidenciando una tendencia bajista.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 5.53%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.55%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. En los últimos dos días, se ha apreciado frente al dólar, lo que indica un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

Este aumento en la cotización sugiere un interés creciente en la economía colombiana, lo que puede atribuirse a factores como la mejora en los precios de las exportaciones o un aumento en la inversión extranjera. Sin embargo, es importante monitorear la sostenibilidad de esta tendencia a largo plazo.

Fuente: narrativas-us

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.