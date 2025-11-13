La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.6565 este jueves, 13 de noviembre de 2025 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del 2.23%.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.26%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.72%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 24.74%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 15.17%.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, el valor de la moneda ha aumentado, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría reflejar preocupaciones económicas. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un ambiente más optimista para el Quetzal.

Este aumento en la cotización podría ser un indicativo de una mayor confianza en el mercado y en la estabilidad económica del país.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.