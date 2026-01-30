En la sesión de apertura de este viernes, 30 de enero de 2026,del Quetzal guatemalteco cotiza a 7.67 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 2.22% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado una leve disminución del -0.0065%, mientras que en el último año ha mostrado un crecimiento del 1.93% en su valor. Esta evolución refleja una tendencia de estabilidad a corto plazo, a pesar del aumento anual significativo.

Trump firma decreto para imponer aranceles a países que manden petróleo a Cuba

Conocé la cotización de este viernes, 30 de enero de 2026.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 27.40%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 17.44%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en relación con las divisas más importantes. Este aumento se ha mantenido durante cuatro días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda local.

A pesar de la tendencia positiva, es importante considerar factores externos que podrían influir en su estabilidad a largo plazo. La economía global y las políticas monetarias son elementos clave que podrían afectar esta tendencia en el futuro.

Trump firma decreto para imponer aranceles a países que manden petróleo a Cuba

Conocé la cotización de este viernes, 30 de enero de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos?

Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Lo doblaron | Ricardo Salinas Pliego va a pagar MXN $32,000 millones en impuestos

Conocé la cotización de este viernes, 30 de enero de 2026.

Recomendaciones para cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos