En la sesión de apertura de este viernes, 30 de enero de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.25 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.15% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -0.64%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -15.77%.

Trump firma decreto para imponer aranceles a países que manden petróleo a Cuba

Conocé la cotización de este viernes, 30 de enero de 2026.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 9.04%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.82%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda nacional, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía local.

Analizando esta tendencia, es posible que factores como la estabilidad política y económica, así como el aumento en las exportaciones, estén influyendo en el fortalecimiento del Peso mexicano.

Trump firma decreto para imponer aranceles a países que manden petróleo a Cuba

Conocé la cotización de este viernes, 30 de enero de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso mexicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Lo doblaron | Ricardo Salinas Pliego va a pagar MXN $32,000 millones en impuestos

Conocé la cotización de este viernes, 30 de enero de 2026.

Recomendaciones para cambiar peso mexicano en Estados Unidos