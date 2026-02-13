En la apertura de mercados de este viernes, 13 de febrero de 2026 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 17.23 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.02%. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -0.19%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -14.22%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. En medio de negociaciones por minerales críticos, México recupera más de 1,100 concesiones mineras La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 8.63%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.85%. La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía mexicana, lo que podría atraer inversiones y mejorar la estabilidad financiera en el país. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo. En medio de negociaciones por minerales críticos, México recupera más de 1,100 concesiones mineras Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Las personas que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Marcas chinas | BYD y Geely, en la recta final por la planta cerrada de Nissan en México: agencia