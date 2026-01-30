La cotizacióndel Peso dominicano este viernes 30 de enero en Estados Unidos es de 62.77 USD. Dicho importe presenta una variación del 0.89% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 0.58%, mientras que en el último año su variación ha sido del 5.50%. Estos datos reflejan una tendencia de estabilidad a corto plazo, a pesar de la fluctuación más significativa a lo largo del año.

Conocé la cotización de este viernes, 30 de enero de 2026.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 13.63%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 10.92%.

La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso dominicano. En este caso, la estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversores y la población en general.

El análisis de esta tendencia sugiere que el Peso dominicano podría estar en un camino de recuperación, lo que podría influir positivamente en el comercio y la inversión en el país.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso dominicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso dominicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar peso dominicano en Estados Unidos