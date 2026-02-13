La cotizacióndel Peso dominicano este viernes 13 de febrero en Estados Unidos es de 62 USD. Dicho importe presenta una variación del -0.4% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -1.24%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 6.85% en su valor. Esta evolución refleja la volatilidad del mercado y las condiciones económicas que afectan la moneda. En medio de negociaciones por minerales críticos, México recupera más de 1,100 concesiones mineras La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 7.47%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.88%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento en su valor en comparación con días anteriores. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro. En medio de negociaciones por minerales críticos, México recupera más de 1,100 concesiones mineras Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para cambiar Peso dominicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Marcas chinas | BYD y Geely, en la recta final por la planta cerrada de Nissan en México: agencia