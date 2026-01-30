La cotizacióndel Peso colombiano este viernes 30 de enero en Estados Unidos es de 3,652 USD. Dicho importe presenta una variación del -0.45% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 0.24%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del 11.89%.

Conocé la cotización de este viernes, 30 de enero de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 33.98%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 14.19%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que es un signo alentador para la economía local.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría generar preocupaciones sobre la estabilidad económica. Actualmente, la tendencia positiva sugiere un fortalecimiento del Peso colombiano en el mercado.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar o comprar peso colombiano en USA

Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción, ya que las tarifas pueden variar significativamente. Además, es aconsejable evitar cambiar divisas en aeropuertos, donde las comisiones suelen ser más altas.