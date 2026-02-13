La cotizacióndel Peso colombiano este viernes 13 de febrero en Estados Unidos es de 3,660.21 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.25% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 0.09%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -10.82%, reflejando una depreciación significativa de la moneda frente a otras divisas. En medio de negociaciones por minerales críticos, México recupera más de 1,100 concesiones mineras La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 2.86%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 14.28%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que es un signo alentador para la economía local. En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupación entre los inversionistas. En general, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Peso colombiano en el mercado. En medio de negociaciones por minerales críticos, México recupera más de 1,100 concesiones mineras Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Peso colombiano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Marcas chinas | BYD y Geely, en la recta final por la planta cerrada de Nissan en México: agencia