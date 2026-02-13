La cotizacióndel Euro este viernes 13 de febrero en Estados Unidos es de 0.84 USD. Dicho costo presenta una variación del 0.13% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.38%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -3.91%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado. En medio de negociaciones por minerales críticos, México recupera más de 1,100 concesiones mineras La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.64%, es menor que la volatilidad anual del 7.38%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha registrado un aumento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía europea. El análisis de esta tendencia sugiere que, si se mantiene este impulso, podríamos ver un mayor interés en inversiones en euros, lo que podría beneficiar a los mercados europeos en el corto plazo. En medio de negociaciones por minerales críticos, México recupera más de 1,100 concesiones mineras Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Marcas chinas | BYD y Geely, en la recta final por la planta cerrada de Nissan en México: agencia Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción, ya que las comisiones pueden variar significativamente. Además, es conveniente evitar cambiar divisas en aeropuertos, donde las tarifas suelen ser menos favorables.