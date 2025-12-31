En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 18.0111 este miércoles, 31 de diciembre de 2025, cifra que refleja una variabilidad del 0.11% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 0.36%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -12.87% en su valor. Esta tendencia refleja la volatilidad del mercado y los desafíos económicos que enfrenta la moneda.

Conoce la cotización de este miércoles, 31 de diciembre de 2025.

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 2.62%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.00%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda nacional, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía local.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos, como cambios en las políticas económicas o fluctuaciones en los mercados internacionales. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta tendencia se mantendrá a largo plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 31 de diciembre de 2025.

