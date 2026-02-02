Al cierre de mercados de este lunes, 2 de febrero de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.4005. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.37%.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 0.29%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -15.30%.

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 12.74%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.86%.

La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor y se ha fortalecido frente a otras divisas.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad en la cotización podría ser un reflejo de factores económicos favorables o de confianza en el mercado.

