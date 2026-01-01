En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.995 este jueves, 1 de enero de 2026, cifra que refleja una alteración del -0.08% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 0.35%, mientras que en el último año su variación ha sido del -12.45%, reflejando una depreciación significativa frente a otras divisas.

Conoce la cotización de este jueves, 1 de enero de 2026.

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue de 2.56%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.99%.

La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es un número positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que habría implicado una depreciación del Peso. En general, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 1 de enero de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.