Al cierre de mercados de este viernes, 6 de marzo de 2026 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 59.84. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 1.34%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 0.57%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 2.55%. Estos datos reflejan la evolución del valor de la moneda en el mercado. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 9.75%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.55%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento indica que el Peso dominicano podría estar recuperando terreno frente a otras divisas, lo que podría ser un signo de confianza en la economía local. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el tiempo para evaluar su impacto a largo plazo. Los ciudadanos que necesiten convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.