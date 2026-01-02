En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso dominicano cerró a USD 62.75 este viernes, 2 de enero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del -0.08%.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 0.21%, mientras que en el último año su variación se ha mantenido estable, con un 0.0% en la cotización.

Conoce la cotización de este viernes, 2 de enero de 2026.

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 9.61%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.77%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento en su valor en comparación con días anteriores. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.