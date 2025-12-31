La cotización del peso colombiano cerró a USD 3775.59 este miércoles, 31 de diciembre de 2025 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del 0.55%.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio de 2.17%, mientras que en el último año su variación ha sido de -12.33%, reflejando una depreciación significativa frente a otras monedas.

Conoce la cotización de este miércoles, 31 de diciembre de 2025.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 11.00%, es mayor que la volatilidad anual del 9.94%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Este aumento sugiere una recuperación en la confianza del mercado y una posible estabilización económica.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y dependerá de factores externos como la inflación y las políticas monetarias. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá a largo plazo.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.