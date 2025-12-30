El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3792.47 este martes, 30 de diciembre de 2025, cifra que refleja una variabilidad del 1.53% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 1.47%, mientras que en el último año su variación ha sido del -11.63%.

Conoce la cotización de este martes, 30 de diciembre de 2025.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 14.35%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 10.02%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en relación con el dólar. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda.

Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía local o de factores externos que están favoreciendo al Peso colombiano. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el tiempo o si se revertirá en el corto plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 30 de diciembre de 2025.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.