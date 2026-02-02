En esta noticia
La cotización del peso colombiano cerró a USD 3630.33 este lunes, 2 de febrero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del -1.24%.
En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -1.38%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -12.67%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.
La variación que presentó el activo durante la última semana
La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 28.32%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 14.22%.
La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento en su valor en relación con las jornadas anteriores. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas.
Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro cercano.
¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?
Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.
Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.