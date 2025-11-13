El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3742.15 este jueves, 13 de noviembre de 2025, cifra que refleja una alteración del 1.06% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -0.94%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.84%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 10.34%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 10.14%.

Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que puede ser un signo de confianza en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso colombiano. Sin embargo, al ser positivo, se espera que esta tendencia continúe, impulsando un mayor optimismo en el mercado.

El análisis sugiere que la reciente apreciación del Peso colombiano podría estar relacionada con factores económicos favorables o cambios en la política monetaria que han influido en la confianza de los inversores.

