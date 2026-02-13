En la sesión de apertura de este viernes, 13 de febrero de 2026,de la Libra esterlina cotiza a 0.73 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.07% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.11%, mientras que en el último año su variación ha sido del -2.34%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en el mercado. En medio de negociaciones por minerales críticos, México recupera más de 1,100 concesiones mineras La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina fue del 5.24%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 6.68%. La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 4 indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento sostenido durante los últimos cuatro días sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas. El análisis de esta tendencia revela que la confianza en la economía británica podría estar mejorando, lo que impulsa la demanda de la Libra esterlina. Sin embargo, es importante monitorear los factores económicos que podrían influir en su comportamiento futuro. En medio de negociaciones por minerales críticos, México recupera más de 1,100 concesiones mineras Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Las personas que necesiten convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Marcas chinas | BYD y Geely, en la recta final por la planta cerrada de Nissan en México: agencia Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción, ya que las comisiones pueden variar significativamente. Además, es conveniente evitar cambiar divisas en aeropuertos, donde las tarifas suelen ser menos favorables.