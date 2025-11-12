En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7616 este miércoles, 12 de noviembre de 2025 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del 0.16%.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.05%, mientras que en el último año su variación ha sido del -4.69%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 4.60%, es menor que la volatilidad anual del 7.10%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas.Este comportamiento alcista puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía británica, lo que podría atraer inversiones y mejorar la estabilidad financiera. Sin embargo, es importante monitorear los factores económicos que podrían influir en esta tendencia a corto plazo.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.