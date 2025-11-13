En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7581 este jueves, 13 de noviembre de 2025 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del -0.43%.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.22%, mientras que en el último año su variación ha sido del -5.11%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que se sitúa en 3.41%, es significativamente menor que la volatilidad anual de 7.10%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es un número positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha experimentado un aumento en su valor.En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación de la moneda. En general, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento de la Libra esterlina en el mercado.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.