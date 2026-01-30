En la apertura de mercados de este viernes, 30 de enero de 2026 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.84 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.3%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.68%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.65%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 9.17%, es mayor que la volatilidad anual del 7.43%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha registrado un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores.

La tendencia al alza indica un posible aumento en la confianza del mercado hacia el Euro, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en la zona euro.

Este crecimiento sostenido podría atraer a más inversores, lo que a su vez podría consolidar aún más la posición del Euro en el mercado internacional.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

