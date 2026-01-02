En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del euro cerró a USD 0.853 este viernes, 2 de enero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del 0.2%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.53%, mientras que en el último año su variación ha sido del -11.33%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

Conoce la cotización de este viernes, 2 de enero de 2026.

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 1.38%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.45%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía europea.

En los días pasados, la tendencia del Euro había sido variable, pero el dato de 1 sugiere un cambio favorable en su cotización. Este aumento podría estar relacionado con factores económicos o políticos que han influido en el mercado de divisas.

En resumen, la tendencia positiva del Euro sugiere un fortalecimiento de la moneda en el contexto actual.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 2 de enero de 2026.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.