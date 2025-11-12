El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.8628 este miércoles, 12 de noviembre de 2025, cifra que refleja una variabilidad del -0.29% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.80%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.22%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.29%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.91%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda europea.Este aumento en la cotización del Euro puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía de la zona euro, lo que podría atraer más inversiones y mejorar la estabilidad financiera en el futuro.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.