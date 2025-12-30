Al cierre de mercados de este martes, 30 de diciembre de 2025 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8509. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.18%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.12%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -10.98% en su cotización.

Conoce la cotización de este martes, 30 de diciembre de 2025.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.72%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.48%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha registrado un aumento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía europea.

El análisis de esta tendencia sugiere que, si se mantiene este impulso, podríamos ver un mayor interés en inversiones en euros, lo que podría influir en el mercado financiero en general.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 30 de diciembre de 2025.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.