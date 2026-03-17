Una intensa ola de calor comienza a instalarse en el suroeste de Estados Unidos, donde hay alertas para esta semana por aire seco, valores extremos, viento y condiciones que podrían extenderse durante varios días consecutivos. Expertos estiman que los valores térmicos se disparen durante la semana muy por encima de lo habitual para esta época del año Según lo indican especialistas de AccuWeather, el calor persistirá al menos hasta el fin de semana o comienzos de la próxima semana, con registros que en muchos casos superarán los 32 °C y que incluso podrían alcanzar o superar los 38 °C. El evento está asociado a un fenómeno conocido como domo de calor o cúpula térmica, que se produce cuando un sistema de alta presión se instala sobre una región y atrapa el aire caliente. Esto genera condiciones muy estables en la atmósfera, favoreciendo el aumento de temperaturas día tras día Además, el aire seco y las ráfagas de viento en algunas zonas pueden agravar la sensación térmica y elevar el riesgo en áreas vulnerables. Los especialistas indican que este clima impactará de forma generalizada en el suroeste, con varias ciudades en alerta por posibles récords históricos: Además, se explica que, en zonas como Salt Lake City, Albuquerque, Denver y San Francisco, las temperaturas oscilarán entre los 27 °C y 30 °C o más. Las condiciones calurosas podrían mantenerse durante más de 72 horas seguidas, con valores por encima del promedio sostenidos al menos hasta el fin de semana. Los expertos aconsejan reforzar la hidratación y los cuidados frente al calor de estos días.