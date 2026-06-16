La idea de vivir permanentemente sobre el océano parece sacada de una película de ciencia ficción. Sin embargo, desde hace años existe un ambicioso proyecto que busca convertir ese concepto en realidad mediante la construcción de una gigantesca ciudad flotante capaz de recorrer el mundo sin necesidad de atracar de forma permanente en ningún país.

Se trata de Freedom Ship, una mega construcción que ha sido presentada como la ciudad flotante más grande del planeta. De concretarse, tendría capacidad para albergar a más de 80.000 personas entre residentes, trabajadores y visitantes, además de contar con escuelas, hospitales, hoteles, centros comerciales, parques y hasta un estadio de fútbol.

Cómo sería la ciudad flotante más grande del mundo

Freedom Ship fue concebida como una comunidad flotante permanente diseñada para navegar alrededor del planeta de manera continua. Las dimensiones proyectadas son impresionantes:

Aproximadamente 1.370 metros de longitud

Más de 220 metros de ancho

Decenas de niveles habitables

Capacidad para más de 80.000 personas

Para ponerlo en perspectiva, sería varias veces más grande que los cruceros más grandes actualmente en operación.

Freedom Ship promete convertirse en la ciudad flotante más grande jamás diseñada. Fuente: ChatGPT. Gemini

Una ciudad completa sobre el mar

A diferencia de un crucero convencional, Freedom Ship fue diseñada para funcionar como una verdadera ciudad autosuficiente. Entre las instalaciones previstas se encuentran:

Colegios y centros educativos

Hospitales y centros médicos

Hoteles de lujo

Centros comerciales

Restaurantes y cafeterías

Oficinas corporativas

Parques y espacios recreativos

Estadio de fútbol

Áreas residenciales permanentes

Una de las obras de ingeniería más ambiciosas de la historia

Freedom Ship es considerado uno de los proyectos de ingeniería naval más complejos jamás planteados. Los desafíos incluyen:

Construir una estructura de dimensiones sin precedentes

Garantizar estabilidad permanente

Gestionar recursos energéticos

Administrar agua potable y residuos

Mantener servicios para decenas de miles de personas

Por esa razón, el proyecto ha enfrentado numerosas dificultades técnicas y financieras a lo largo de los años.