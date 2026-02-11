América Latina vuelve a ganar protagonismo en el tablero global. Los dos países más grandes y con mayor peso económico de la región, Brasil y México, profundizan su cooperación estratégica en comercio, industria, energía y política exterior, en un movimiento que busca fortalecer la autonomía regional frente a potencias como Estados Unidos, China y la Unión Europea. Brasil y México concentran gran parte del PBI de América Latina, poseen mercados internos masivos, capacidad industrial y recursos estratégicos. La coordinación entre ambos puede impulsar: La cooperación entre Brasil y México podría traducirse en mayor integración regional, proyectos conjuntos de infraestructura y una agenda común en temas energéticos y tecnológicos. Uno de los ejes centrales de la cooperación es disminuir la dependencia de las grandes potencias en sectores clave como tecnología, manufactura y energía. Ambos países buscan fortalecer cadenas de valor regionales, promover inversiones internas y diversificar sus socios comerciales.