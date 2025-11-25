En esta noticia

El sistema de alertas del National Weather Service (NWS) reportó un aumento de lluvias y tormentas en partes del sur y centro de los Estados Unidos.

Las condiciones meteorológicas requieren atención porque el avance de una masa de aire húmeda desde el Golfo amenaza con provocar precipitaciones intensas y actividad eléctrica en zonas ya vulnerables.

Asimismo, las autoridades climáticas advierten que la combinación de humedad elevada y dinámicas de aire inestable hace que algunas regiones se conviertan en focos de atención por la posibilidad de tormentas eléctricas.

¿En qué zonas se concentrarán las lluvias y tormentas fuertes?

En el sur profundo, particularmente en los estados de Alabama y Mississippi, el NWS ha identificado riesgo de tormentas eléctricas que podrían tornarse severas. A su vez, la presencia de vientos intensos podría derivar en la formación de tornados localizados.

Se aproxima una fuerte tormenta eléctrica este martes: cuáles son las zonas en alerta por lluvias intensas. Fuente: Shutterstock.
El centro-sur del país también estará afectado por la acumulación de humedad y frentes de tormenta activos sobre las Grandes Llanuras y partes del valle del Misisipi. Por este motivo, las autoridades advierten que inundaciones súbitas y deslizamientos podrían materializarse en zonas donde el suelo ya está saturado.

Recomendaciones para desplazamientos y seguridad

Dado el panorama, se recomienda a residentes y viajeros evitar rutas que atraviesen cauces de agua, zonas bajas y carreteras sin desagüe adecuado. En caso de tormenta, conviene refugiarse en un espacio interior seguro, lejos de ventanales y árboles.

Se aproxima una fuerte tormenta eléctrica este martes: cuáles son las zonas en alerta por lluvias intensas. (Fuente: Archivo)
Para quienes deben movilizarse por la mañana o tarde, es aconsejable prever más tiempo de desplazamiento y consultar el pronóstico actualizado del NWS antes de iniciar el trayecto. Las autoridades locales pueden emitir alertas específicas si las condiciones empeoran.