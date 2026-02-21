Estados Unidos cuenta con diversos juegos de azar y quinielas que ofrecen millonarios premios en dólares a quienes acierten las cifras ganadoras. Uno de ellos es el Mega Millions, una de las apuestas más reconocidas del país. Para este viernes, 20 de febrero de 2026, el pozo acumulado arriba a los 416 millones. Las cifras ganadoras del último sorteo son 15 40 48 58 63 y el 2 por el MegaBall. Por otro lado, para los jugadores han optado por activar el número multiplicador por un precio adicional, el Megaplier es el -1x. El siguiente sorteo del Mega Millions en Estados Unidos se realizará el martes, 24 de febrero de 2026 a las 23.00 horas. Las personas que quieran verlo en directo podrán hacerlo en el canal oficial de YouTube de la lotería. Las personas que quieran apostar a este sorteo deberán adquirir un boleto de la lotería y elegir cinco números, del 1 al 70 y el MegaBall dorado, que va del 1 al 25. El ganador del primer premio podrá escoger entre dos formas de pago, que puede ser anual, que consiste en un pago inmediato seguido de 29 pagas anuales más un 5% por año en concepto de intereses, o un pago en efectivo. Las dos alternativas de cobro están sujetas a impuestos que variarán en base al estado. Los expertos destacan la necesidad de establecer límites claros al jugar para prevenir la ludopatía. Es esencial no gastar más de lo que se puede permitir y no usar los juegos como una vía de escape emocional. Si el juego se convierte en un problema, es importante buscar apoyo. El Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego ofrece asistencia a través del número 1-800-GAMBLER.